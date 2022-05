Martedì iniziativa del “Coordinamento X Reggio Città Metropolitana” sul bilancio comunale

21 Maggio 2022 18:19

Il Coordinamento “X Reggio Città Metropolitana” incontrerà la cittadinanza alle ore 18:30 di martedì 24 maggio presso i locali del gazebo Chapeau in via Marina

Il “Coordinamento X Reggio Città Metropolitana” incontrerà la cittadinanza alle ore 18:30 di martedì 24 maggio c/o i locali del gazebo Chapeau sito in via marina, altezza trv. via San Paolo. Il Coordinamento “non perde tempo e attacca immediatamente le problematiche piu’ cruciali che riguardano l’area metropolitana, in particolare il bilancio del comune e le tematiche ad esso collegate, al fine di garantire ai cittadini servizi efficienti e concreti“. Il Coordinamento che, ricordiamolo, “nasce proprio per garantire un’azione viva di controllo da parte di partiti politici e associazioni sullo svolgimento , talvolta anche in dettaglio delle attivita’ del comune, proprio per imprimere forme di sprone tanto alla politica quanto alla burocrazia, ha deciso di presentarsi in maniera diretta e pubblica alla cittadinanza, offrendo cosi’ la la possibilita’ di identificazione e conoscenza delle persone e dei ruoli che occupano nell’ambito dell’organismo in questione. L’incontro di martedì con la cittadinanza costituirà un’occasione preziosa per mettere a fuoco anche ulteriori problematiche grazie alla collaborazioni di tutti coloro che vorranno intervenire”.

Il Coordinamento ècomposto attualmente da: Ancora Italia, Pro Italia, Fiamma Tricolore, Siamo, Nuova Carboneria italiana, Cosciense libere e Codacons Reggio Calabria.