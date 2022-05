Marsiglia-Feyenoord, coreografia infernale dei francesi: “UEFA Mafia”, la scritta prende fuoco!

5 Maggio 2022 22:11

I tifosi del Marsiglia danno vita a una coreografia provocatoria in vista della semifinale di ritorno di Conference League contro il Feyenoord: al Velodrome spunta la scritta “UEFA Mafia” che poi prende fuoco

I tifosi del Marsiglia e l’UEFA non sono, da tempo, in buoni rapporti. I supporter francesi sono famosi per essere dei tifosi caldissimi, a volte anche troppo. Dopo gli incidenti accorsi nella gara contro il PAOK, infatti, l’UEFA ha deciso di punirli facendo pagare una multa di 98.000 euro alla società e chiudendo la curva “Virage Nord” (quella del tifo più acceso) in vista della semifinale di ritorno di Conference League contro il Feyenoord. Di tutta risposta, gli ultras marsigliesi hanno esposto una coreografia ‘infernale’ al Velodrome che recita la scritta “UEFA Mafia“, scritta che poco dopo ha “preso fuoco”, venendo sostituita da una serie di torce infuocate. Un colpo d’occhio che non è passato inosservato, così come il messaggio.