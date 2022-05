Approvazione tariffe Tari Reggio Calabria, Marcianò: “io non ci sarò! Convocare i Consiglieri in questi modo è un’offesa alla città”

29 Maggio 2022 12:22

“Per far migliorare le cose si deve studiare, lavorare per tempo ed arrivare pronti alle scadenze importanti”, è quanto ritiene Angela Marcianò che critica il fatto di aver convocato da un giorno all’altro la seduta del Consiglio Comunale su un tema importante come quello dei rifiuti

Domani per il Consiglio Comunale di Reggio Calabria sarà il giorno dell‘Approvazione tariffe Tari per l’anno 2022, ma la convocazione della seduta straordinaria ha trovato le pesanti critiche del Consigliere Angela Marcianò. “Non mi abituerò mai alla sciatteria e alla sprovvedutezza amministrativa perché è stata la causa della nostra “certificata” deficitarietà – afferma il presidente di Impegno e Identità in una nota – . La Città di Reggio Calabria è sull’orlo del precipizio ed ancora la maggioranza agisce come una classe di ragazzini ripetenti che “tenta di non perdere l’anno”, presentandosi con l’ennesimo argomento a piacere, per giunta all’ultima ora dell’ultimo giorno di scuola! Basta scorciatoie che si ritorcono contro i nostri concittadini”.

La convocazione dei Consiglieri Comunali è avvenuta oggi per domani e, secondo Angela Marcianò, non ci sarebbe il tempo materiale per poter studiare e approfondire ciò che domani sarà affrontato. “Per far migliorare le cose si deve studiare, lavorare per tempo ed arrivare pronti alle scadenze importanti. Siamo anche disponili a collaborare, a dare una mano, ma occorre programmare obiettivi e controllare i risultati raggiunti. Chiedere ai consiglieri comunali di presentarsi alla commissione bilancio domani mattina e ad al consiglio comunale domani pomeriggio (convocato OGGI alle ore 11 di domenica per lunedì) in fretta e furia, altrimenti arriva un’ altra sciagura e non si può’ approvare neppure il bilancio : è un’offesa alla città. Ed io non vi agevolerò nel mentre cercate di porre rimedio alla vostra incallita irresponsabilità perché gli effetti devastanti stanno affossando Reggio Calabria”, conclude Marcianò. In ogni caso, come si legge nel documento a firma del Presidente Marra, se la seduta in prima convocazione del civico consesso dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria urgente di seconda convocazione il giorno 31 maggio 2022 alle ore 15.00.