Maltempo e incendi: “la Calabria si sgretola”, l’allarme lanciato dal deputato

29 Maggio 2022 10:50

Massimo Misiti (M5S) chiede maggiore prevenzione da parte dei nuclei di tutela presenti sul territorio calabrese

“La Calabria si sgretola sotto la pioggia battente!”. E’ quanto scrive in un post sui social Massimo Misiti, deputato calabrese del Movimento 5 Stelle, che fa luce su alcuni aspetti ambientali che starebbero mettendo in difficoltà la Calabria: “considerati i cambiamenti climatici degli ultimi tempi ed i continui e devastanti roghi che minano il territorio regionale è urgente avviare un’operazione di monitoraggio per la messa in sicurezza quanto meno dei luoghi più a rischio che minacciano l’incolumità della popolazione”.

Non si tratta più ormai di eventi eccezionali non prevedibili, ritiene il deputato, “e soprattutto non possiamo farci cogliere costantemente impreparati su situazioni ben note. Esistono nuclei di tutela del territorio e di intervento con cui pianificare per prevenire quanto più possibile episodi come quelli accaduti nelle ultime ore”.