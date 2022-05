Infuria il maltempo tra Calabria e Sicilia: freddo anomalo e nubifragi sulla jonica

8 Maggio 2022 15:15

Il maltempo di oggi in Calabria e Sicilia e le previsioni meteo per i prossimi giorni

Imperversa il maltempo nella domenica della Festa della Mamma in Calabria e Sicilia. Le temperature sono particolarmente basse, quasi invernali, tanto che in pieno giorno abbiamo appena +13°C a Catanzaro, +17°C a Catania, Messina, Reggio Calabria, Cosenza e Crotone, +18°C a Palermo. La pioggia cade incessante in modo particolare sui versanti jonici delle due Regioni. In Calabria sono caduti solo oggi ben 43mm di pioggia a Capo Spartivento e Santa Caterina dello Ionio, 39mm a Bova Marina e Sant’Agata del Bianco, 35mm a San Luca, 33mm a Simeri Crichi e Roccaforte del Greco, 31mm a Soverato, 30mm a Fabrizia, 27mm a Locri, 25mm a Roccella Jonica, 15mm a Catanzaro.

In Sicilia 52mm a Mazzarone, 51mm a Siracusa, 46mm a Francofonte, 43mm a Comiso, 24mm ad Antillo e Terme Vigliatore, 23mm a Ragusa e Barcellona Pozzo di Gotto, 22mm a Pedara, 21mm a Paternò, Modica e Palazzolo Acreide, 19mm a Fiumedinisi e Vittoria, 16mm ad Augusta. Il clima rimarrà instabile anche nei prossimi giorni, con una spiccata variabilità che determinerà piogge e temporali anche in settimana, soprattutto nei primi giorni (tra lunedì 9 e mercoledì 11 maggio), in modo particolare nelle ore pomeridiane. Si tratta dei classici temporali pomeridiani tipici della primavera: si svilupperanno nelle zone interne a ridosso dei rilievi nelle ore centrali delle giornate, estendendosi poi anche su coste e pianure nelle ore pomeridiane. Le temperature rimarranno basse, inferiori rispetto alle medie del periodo. Un miglioramento è atteso soltanto nel prossimo weekend, a partire da sabato 14 maggio.

Per il monitoraggio della situazione meteorologica consigliamo le pagine del nowcasting di MeteoWeb, che consentono di seguire in diretta l’evoluzione delle più pericolose celle temporalesche e il loro tragitto: