“La Magica Notte di Chianalea”, l’11 luglio la consegna del premio “Pesce Spada d’Oro”

27 Maggio 2022 15:25

L’11 luglio verrà consegnato il “Pesce Spada d’oro” all’interno della manifestazione “La Magica Notte di Chianalea”, evento organizzato dall’Associazione Incontriamoci Sempre

Si avvicina l’11 Luglio, data dell’edizione 2022 del premio “Pesce Spada d’Oro“, all’interno della “Magica Notte di Chianalea“, evento organizzato dall’Associazione Incontriamoci Sempre ed impreziosito dalle creazioni orafe del Maestro Michele Affidato, impegnato, quest’anno, anche nella creazione della “Colonna d’Oro” alla carriera per l’attore Richard Gere.

Il Premio, assegnato ad illustri personaggi che si identificano con uno dei borghi più belli d’Italia, Chianalea di Scilla, rappresenta il mito, la storia e la tradizione della pesca del pesce Spada, una pratica di origini remote già descritta da Polibio (storico Greco del II sec a.c.) e tramandata, di generazione in generazione, come accade per tante famiglie di pescatori ancora presenti nel Borgo.

La Magica Notte di Chianalea, in collaborazione con l’Orafo Michele Affidato, l’imprenditore Tonino Polistena, la scuola paritaria “Araniti” e Graziano Tomarchio Production, vedrà lo scenario della Baia di Chianalea come teatro della cerimonia di premiazione del Pesce Spada d’Oro 2022.

Saranno insigniti:

Daniele Macheda, giornalista RAI ed attuale segretario nazionale dell’Usigrai (il sindacato dei giornalisti RAI);

Tony Canto, artista messinese di livello internazionale, autore, compositore, arrangiatore, fine chitarrista. Ha collaborato con artisti del calibro di Mannarino, Nina Zilli, Mario Venuti, Patrizia Liquidara e Pilar. Molte le sue Tournée in Brasile, da ricordare la sua presenza a Sanremo, ospite con Nino Frassica, durante la quale si è esibito col suo brano “A mare si gioca”.

Mimmo Cavallaro, artista tra i più raffinati della musica popolare Calabrese e del Sud Italia; considerato un vero e proprio ambasciatore della musica popolare Calabrese in Italia e nel mondo, sempre molto vicino alle iniziative di solidarietà su tutti i fronti, ama tantissimo Chianalea e tutta Scilla.

Antonello Fragomeni, notissimo pasticcere reggino, attuale presidente dei pasticcieri reggini dell’APAR, si avvicina ai quarant’anni di attività nel campo della pasticceria. Molteplici sono le sue iniziative in campo sociale e solidale. Anche per Fragomeni, Chianalea è un pezzo del suo cuore.

“Contiamo di avere“, dichiara Pino Strati, presidente di Incontriamoci Sempre “per la serata dell’11 luglio, le mitiche passerelle Scillesi ed il Luntre, che rappresenta il mito della pesca del pesce Spada, cuore e passione di Chianalea“.