“Maggio dei Libri”, tutte le iniziative promosse sino a giovedì a Milazzo

16 Maggio 2022 20:16

“Maggio dei Libri”, si apre una settimana ricca di iniziative a palazzo D’Amico a Milazzo

“Maggio dei Libri”, si apre una settimana ricca di iniziative a palazzo D’Amico. Domani – martedì 17 maggio – alle 15 a cura dell’istituto Comprensivo Terzo in collaborazione con la libreria “Capitolo 18” di Patti si terrà la presentazione del libro “Grande” di Daniela Nicastro. Mercoledì 18 invece i protagonisti saranno gli studenti dell’istituto “Guttuso”. Dalle 10 un gruppo di ragazzi condividerà, dopo i saluti dell’assessore alla pubblica istruzione, Francesco Alesci, passi del romanzo di Italo Calvino “Le città invisibili”. Si tratta delle classi del liceo Artistico e dell’Ipsceoa, accompagnate dalla dirigente Delfina Guidaldi, e dalle docenti di lettere (Arizzi, Abramo, Minissale) .Nell’Atrio del Palazzo sarà visitabile anche una installazione artistica e una mostra fotografica a tema, realizzate dai docenti del Liceo Artistico Sabrina Busà, Maria Grazia Pagano, Pino Guerrera, Eva Salmeri. Il progetto, dal titolo “Città e prospettive. L’arte e il gusto di leggere” ha previsto la rielaborazione e reinterpretazione, in chiave moderna e attraverso l’arte, di un romanzo poliedrico e visionario, in cui città immaginarie sollecitano i lettori, con le loro simbologie e metafore. Giovedì 19 invece alle 18 sarà presentato il volume “La classe di cartone” (gli anni della scuola media) di Santino Smedili). Interverranno Filippo Russo, Francesco D’Amico, l’assessore Alesci, l’editore Antonio Lombardo, Vincenzo Fogliani, Rita Chillemi e Andrea Italiano.