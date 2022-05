Guerra Ucraina, Luttwak: “Salvini mediatore in Russia? Sarebbe inutile”

29 Maggio 2022 11:51

Edward Luttwak boccia l’ipotesi di una missione di Matteo Salvini a Mosca come mediatore di pace

“Sarebbe inutile e non plausibile“. Ai microfoni dell’AdnKronos, Edward Luttwak boccia l’ipotesi di una missione di Matteo Salvini a Mosca per cercare di mediare in favore della pace in Ucraina. “E’ impossibile per una persona, neanche Draghi è sufficiente, ci dovrebbero essere tre Paesi europei insieme, pensa un po’ se Salvini possa essere sufficiente, anche se ogni membro del suo partito lo dovesse accompagnare, e si sa che non tutti sono d’accordo, non conterebbe“, aggiunge il politologo americano.

“Lui ha avuto rapporti precedenti con Putin – aggiunge Luttwak parlando ancora del leader della Lega – ma non lo condanno perché dobbiamo ricordarci che tutti hanno avuto rapporti con Putin perché non era il Putin di oggi“. “Il primo Putin era un riformatore, ha fatto pagare le pensioni… C’erano molti Putin, poi c’è stato un classico deterioramento, un declino di Putin, un degrado ma – conclude – non si possono colpevolizzare tutti quelli che hanno avuto rapporti con Putin perché lui non era il Putin di oggi“.