Luigi Strangis, da Amici all’Instore Tour in tutta Italia. E sarà anche a Reggio Calabria | DATE

Instore Tour in giro per l’Italia per Luigi Strangis, il giovane cantante calabrese vincitore di Amici: 10 giorni di fuoco, ci sarà anche la tappa reggina

Sono ancora giorni di euforia per Luigi Strangis, freschissimo vincitore dell’ultima edizione di Amici. Il giovane cantante ha portato in alto il nome della Calabria, essendo nato e cresciuto a Lamezia. Una gioia e un orgoglio indescrivibili, quelli vissuti dai suoi conterranei, come dimostra il maxischermo installato in piazza la domenica della finale e la grande esplosione di felicità all’annuncio della vittoria.

Ma questo successo, per Luigi, non può che essere soltanto il punto di partenza per quella che, si spera, possa diventare una carriera ricca di soddisfazioni. E proprio a qualche settimana dalla vittoria, comincerà il suo Instore Tour. Luigi sarà in giro per l’Italia, in quelli che saranno 10 giorni di fuoco. Da Nord a Sud, dal 3 al 13 giugno, il giovane cantante comincerà da Marcianise, in Campania, e finirà a Marghera (Venezia). In mezzo, anche l’attesa tappa nella sua Calabria, a Reggio, più precisamente giovedì 5 giugno alle ore 16 al Centro Commerciale Porto Bolaro. Di seguito la locandina con tutte le tappe e le rispettive date.