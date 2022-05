20 Maggio 2022 20:19

L’olio di Calabria Igp protagonista a Cosenza con una masterclass e una degustazione di respiro internazionale

Nell’ambito della manifestazione enologica internazionale Concours Mondial de Bruxelles, in programma fino al 22 maggio a Rende (CS), il Consorzio di Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria IGP organizza due appuntamenti dedicati alla scoperta e alla degustazione dell’oro verde della Regione, certificato dal marchio Indicazione Geografica Protetta.

Gli eventi, previsti per il 21 e il 22 maggio presso l’ex Museo delle Arti e dei Mestieri in corso Telesio a Cosenza, puntano a far conoscere le caratteristiche sensoriali e organolettiche dell’olio calabrese, senza dimenticare i benefici nutrizionali che derivano dall’utilizzo dell’olio-extra vergine d’oliva come condimento principe del regime alimentare mediterraneo.

Giornalisti ed esperti del settore olivicolo internazionale avranno l’opportunità di partecipare a una Masterclass monovarietale a cura dell’esperto assaggiatore Pino Giordano, dove verranno approfondite quattro cultivar autoctone: la Carolea, dalla quale deriva un olio dal gusto amaro, piccante e fruttato intenso con profumi di erba fresca, pomodoro, mandorla e carciofo; la Roggianella, il cui olio ha un gusto amaro, fruttato e leggermente piccante con sentori di erba fresca e pomodoro; la Dolce di Rossano, caratterizzata da un sapore fruttato leggermente amaro e piccante dai profumi di erba fresca, pomodoro e mandorla; l’Ottobratica presenta, infine, un olio dalla profumazione di cardo e mela con un gusto fruttato e leggermente amaro e piccante.

Contestualmente alla Masterclass, si svolgerà anche una degustazione, sempre rivolta a giornalisti e buyer del settore, con protagonista una selezione di aziende aderenti al Consorzio dell’Olio di Calabria IGP. Le due iniziative, occasione unica per far conoscere la storia e la genuinità dell’Olio di Calabria IGP in tutto il mondo, si inseriscono nel programma di comunicazione e valorizzazione promosso dal Consorzio guidato da Massimino Magliocchi.