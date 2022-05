Lo sport a Reggio Calabria e le visioni sul futuro: idee e riflessioni su come migliorarlo | FOTO e VIDEO

12 Maggio 2022 19:28

Gli argomenti affrontati oggi nel corso dell’incontro a Reggio Calabria dal titolo “Lo sport nel panorama reggino”

“Lo sport nel panorama reggino: una visione sul futuro”. E’ questo il titolo della conferenza di oggi presso l’aula magna dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. Si tratta del terzo incontro dell’Associazione Culturale “Da domani”, dopo la presentazione del libro del prof. Giuseppe Chirico “La Calabria greca in età moderna” e dopo il convegno sull’Alta velocità dal titolo “Collegamenti ferroviari Nord/Sud: quale futuro?”. Tema di oggi è invece lo sport e i suoi contorni all’interno del territorio locale e del contesto sociale reggino.

L’obiettivo è quello di porre delle riflessioni, di avanzare delle idee sullo sport del futuro e su come cambiare e/o migliorare il settore da ogni punto di vista. E lo si è fatto provando a unire più sport possibili: dal Basket al Calcio a 5 passando al Basket in Carrozzina, rappresentato alla grande e con orgoglio in riva allo Stretto dal Reggio Calabria Basket in Carrozzina. Dopo l’introduzione del Presidente dell’Associazione “Da Domani” Giuseppe Maiolo, l’Avvocato Maurizio Comi ha mediato il convegno e a prendere la parola sono stati i relatori: il Presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero, il Presidente dell’Asd Stingers di Basket Pasquale Calabrò, il Coach della Reggio BIC Antonio Cugliandro e l’addetto stampa del Cataforio Calcio a 5 Fabrizio Cantarella. Di seguito le interviste e, a corredo dell’articolo, tutte le foto dell’evento.