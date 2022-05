Liverpool vince FA Cup, infortunio per Salah in finale

14 Maggio 2022 22:08

Roma, 14 mag. -(Adnkronos) – Il Liverpool ha vinto la FA Cup sconfiggendo il Chelsea per 6-5 ai calci di rigore nella finale giocata a Wembley. Ma sul titolo pesa l’infortunio di Mohamed Salah in vista della finale del 28 maggio di Champions League contro il Real Madrid. Il capocannoniere della Premier ha lasciato il campo lamentando un forte dolore all’inguine destro.

Come nella finale di Coppa di Lega di fine febbraio, sempre a Wembley la squadra di Jürgen Klopp ha battuto quella allenata da Thomas Tuchel dagli 11 metri, in un match combattuto ma senza molte occasioni, anche se con tre pali. Il primo tempo è stato segnato dall’infortunio di Salah. Nella ripresa il Chelsea ha aumentato la pressione e Marcos Alonso ha colpito la traversa con un calcio di punizione ma sul finale i reds hanno condotto un vero e proprio assedio. Sullo 0-0, ai supplementari il Chelsea ha osato di più ma senza sbloccare il risultato. Ai rigori Mendy ha ridato speranze al Chelsea fermando il tiro del connazionale Mané dopo il rigore sbagliato di Azpilicueta.

Subito dopo però Alisson ha neutralizzato il tiro di Mount e quindi Tsimikas ha trasformato il penalty che ha regalato al Liverpool l’ottava FA Cup, la prima dal 2006.