22 Maggio 2022 16:50

Centro/Destra nel caos: volano gli stracci tra Salvini e Gelmini: “conti fino a 5 prima di criticare Berlusconi”

Centro/Destra nel caos e Forza Italia spaccata. Matteo Salvini difende Silvio Berlusconi, attaccato da Maria Stella Gelmini per le frasi considerate filo-Putin pronunciate dal palco della convention di Napoli. “Prima di criticare Silvio Berlusconi qualcuno dovrebbe contare fino a cinque”, ha detto Salvini a Milano. “Si occupi del suo partito”, la replica piccata del Ministro azzurro. “Ho posto in Forza Italia un tema di linea politica – sottolinea Gelmini- su una posizione che comprendo bene non sia quella di Salvini, ma che riguarda la collocazione europeista ed atlantista di Forza Italia. Un problema che evidentemente esiste, visto che per due volte il partito è dovuto intervenire a chiarire, a prescindere da me”.