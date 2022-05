Lipari, “Cercasi schiavo per la stagione estiva”: il manifesto provocatorio per il 1° maggio

2 Maggio 2022 13:14

Lipari tappezzata di manifesti provocatori in occasione del 1° maggio: “Cercasi schiavo per la stagione estiva”, la denuncia delle condizioni di sfruttamento in occasione della “Festa dei Lavoratori”

“Festa dei Lavoratori“, ma al Sud Italia i dati parlano chiaro: Calabria e Sicilia risultano fra le peggiori 4 regioni d’Europa per occupazione. In occasione del Primo Maggio, il centro storico di Lipari è stato tappezzato da una serie di manifesti sgargianti, impossibili da non notare. Una scritta in nero e giallo recitava “Cercasi schiavo“, particolare annuncio accompagnato da alcune precisazioni “per la stagione estiva 800 euro al mese, 10 ore al giorno, no Tfr. Contratto irregolare o stipendio a nero. Giorno libero? Ah ah!“. Una denuncia delle condizioni di sfruttamento alle quali molti lavoratori devono sottostare, in particolar modo durante la stagione estiva. “Gli interessati – si legge ancora sul manifesto – sono invitati a confrontarsi con i loro colleghi, ad attivare solidarietà, a organizzarsi e a far valere i propri diritti. Buon 1° Maggio“, la chiosa finale.