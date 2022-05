Lido Comunale e Piazza De Nava: due facce di una città “che va al contrario”

28 Maggio 2022 12:20

Un cittadino avanza una considerazione personale per mettere in evidenza quella che sembrerebbe un’incoerenza nelle scelte delle istituzioni reggine

A Reggio Calabria “buona parte, se non tutto, muove al contrario”. E’ questa la considerazione che un cittadino rivolge alla redazione di StrettoWeb, riferendosi alle condizioni di degrado del Lido Comunale e ai lavori di modifica di Piazza De Nava. Il lettore fa notare quella che per lui è una evidente incoerenza: mentre per il primo luogo è tutto fermo perché considerato “struttura storica”, per il secondo invece pare si voglia andare diretti e spediti nelle operazioni di restyling. Di seguito il pensiero del cittadino riportato integralmente: