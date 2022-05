“Il bambino dis-aggressivo”, il nuovo libro della psicologa reggina Martina Campolo

3 Maggio 2022 12:18

“Il bambino dis-aggressivo”, il libro scientifico di tenore educativo e sociale scritto dalla psicologa e psicoterapeuta reggina Martina Campolo insieme allo psicomotricista Massimo Pistoni

“Un viaggio esplorativo verso lo sviluppo armonico del comportamento infantile”. E’ questo il contenuto del libro “Il bambino dis-aggressivo”, scritto dalla psicologa e psicoterapeuta reggina Martina Campolo insieme allo psicomotricista Massimo Pistoni. Si tratta di un testo scientifico di tenore educativo e sociale, presentato venerdì ad oltre 100 Insegnanti delle scuole siciliane. L’azione sarà divulgata in breve tempo in tutto il territorio nazionale, nelle scuole, nei tribunali e in tutti quei contesti educativi e psico-pedagogici di riferimento.