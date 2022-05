Lex Go: la 5^F del Liceo Campanella di Reggio Calabria vince il Primo Premio

23 Maggio 2022 09:32

Reggio Calabria: protagonisti gli alunni della classe 5^F ad indirizzo economico-giuridico guidati dalla prof.ssa Giovanna Pellicanò

Ancora ragguardevoli successi per la comunità scolastica del Liceo, questa volta in ambito giuridico. Si è concluso infatti con soddisfazione di docenti e alunni il progetto “Lex go” – Educare e formare alla legalità e ai valori della giustizia allo scopo di promuovere il pieno sviluppo della persona e i diritti di cittadinanza- frutto della collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e l’Associazione Nazionale Magistrati. Protagonisti gli alunni della classe 5^F ad indirizzo economico-giuridico guidati dalla prof.ssa Giovanna Pellicanò.

A Roma, presso la Suprema Corte di Cassazione, la Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi dell’A.N.M. ha esaminato 266 opere pervenute agli istituti scolastici di tutta Italia frutto delle riflessioni sui temi della giustizia e della legalità e la classe 5^F si è aggiudicata il primo premio del Concorso legato al progetto nella sezione- K.I.S.S. (Keep It Short and Simple) con la realizzazione di un video-racconto dal titolo “Ferita dalle tue ferite”.

Il progetto Lex go si è rivolto in un primo tempo ai docenti coinvolgendoli in attività formative curate da magistrati dell’ANM. Successivamente gli alunni del Liceo hanno avuto la preziosa opportunità di confrontarsi con magistrati dott.ssa Caterina Asciutto e dott. Roberto Di Palma e di assistere ad un’udienza presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria.