Lewandowski annuncia l’addio al Bayen Monaco: “storia finita, spero non mi tratterranno con la forza”

30 Maggio 2022 20:01

Robert Lewandowski è pronto a dire addio al Bayern Monaco: il centravanti polacco è in cerca di nuove sfide, il Barcellona appare la prima candidata al suo acquisto

“La mia storia con il Bayern Monaco è finita, non vedo alcuna possibilità di giocare ancora per questo club. Non voglio più giocare lì, il Bayern è un club serio e credo che non mi tratterranno perché conoscono il mio pensiero. Un trasferimento è la soluzione migliore e spero che non lo bloccheranno“. Qualcosa a metà fra un annuncio e la speranza di non incontrare alcuna resistenza da parte della società. Con queste parole Robert Lewandowski ha reso nota la sua volontà di lasciare il Bayern Monaco. Dopo 9 anni passati in Baviera, 343 gol in 373 partite, 8 scudetti, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club, il bomber polacco è pronto per nuove sfide.

Sullo sfondo la Spagna e la possibile chiamata del Barcellona. “Se sono ottimista sulla firma con il Barça? È una grande domanda. Non mi piace essere in questa situazione. Dopo la Nations League avremo tempo per parlare della situazione – ha aggiunto dal ritiro della Polonia Lewandowski – ma non vedo alcuna possibilità di continuare al Bayern“. Quel che è certo è che la sua avventura in Germania finisce qui. Bayern Monaco permettendo, visto che alla scadenza del suo contratto manca ancora un anno.