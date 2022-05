Lettera aperta giocatore Blackpool: “Sono gay, pronto a fare coming out”

16 Maggio 2022 19:35

Londra, 16 mag. (Adnkronos) – Un giocatore di 17 anni ha fatto coming out, diventando l’unico calciatore professionista maschio apertamente gay in Gran Bretagna. L’attaccante del Blackpool Jake Daniels ha detto di aver ricevuto “un supporto straordinario” dai suoi compagni di squadra dopo aver parlato loro della sua sessualità. L’attaccante, classe 2005, già esordiente in prima squadra, si è aperto con una lettera aperta sul sito ufficiale del club. ‘In campo questa stagione per me è stata fantastica. Ho firmato il mio primo contratto da professionista, segnato 30 goal nelle giovanili, condiviso tanti successi. Ma fuori dal campo ho nascosto il vero me e chi sono veramente. Da tutta la vita so di essere gay e ora credo di essere pronto per fare coming out. Rivelare la mia sessualità ed essere uno dei primi è stato un passo verso l’ignoto, ma sono stato ispirato da Josh Cavallo, Matt Morton e dagli altri atleti in altri sport. Ho avuto un enorme supporto dalla mia famiglia, dal mio club e dal mio agente: tutti hanno pensato prima di tutto ai miei interessi. Anche i miei compagni nelle giovanili hanno condiviso la mia decisione di aprirmi al mondo”, ha scritto il giocatore.

“Ho odiato mentire e nascondermi per tutta la vita e voglio essere un modello facendo questo passo. C’è chi potrebbe non sentirsi a proprio agio nel fare coming out, ma voglio solo dire loro di non cambiare ciò che sono per essere più adatti al contesto. Bisogna essere sé stessi, è ciò che conta di più”. è il primo giocatore professionista del calcio maschile britannico a fare coming out pubblicamente dai tempi di Justin Fashanu. In un’intervista a Sky Sports News, ha detto di sentirsi pronto a “essere me stesso” dopo “così tanto tempo a mentire” su chi è. L’attaccante ha detto di aver inizialmente sentito il bisogno di nascondere la sua sessualità per diventare un calciatore professionista e di aspettare fino al suo ritiro per fare coming out. “Ma sapevo solo che era così tanto tempo passato a mentire e non essere in grado di avere ciò che voglio”, ha detto.