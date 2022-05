Lercio e la sanità calabrese: “oligarca russo costretto a ricoverarsi in Calabria”

9 Maggio 2022 17:13

Lercio, nota pagina satirica con 1,5 milioni di followers, arriva fino in Calabria e utilizza l’ironia per parlare della sanità della Regione

“Ennesimo caso sospetto: oligarca russo costretto a ricoverarsi in Calabria“. Non è vero, ovviamente. Si tratta della solita, pungente, ironia di “Lercio“, pagina social satirica e da 1,5 milioni di followers. Chiamate in causa, in questo caso, le diverse situazioni sospette legate agli oligarchi russi – nella vicenda riguardante la guerra e le sanzioni – unite alle condizioni della sanità calabrese, ahinoi considerate (a livello nazionale) non proprio un fiore all’occhiello. Le criticità già note non sono migliorate negli ultimi anni, anzi la pandemia le ha soltanto messe ancor più in evidenza, tra carenza di personale e limitati strumenti a disposizione. E ora sono diventate oggetto (non proprio un vanto) di sarcasmo.