Guerra Ucraina, Lavrov: “Zelensky ebreo? Anche Hitler lo era”. Indignazione in Israele

2 Maggio 2022 15:21

Sergey Lavrov parla delle origini ebraiche di Zelensky asserendo che anche Hitler fosse ebreo: da Israele arriva una dura condanna

“Che il presidente Volodymyr Zelensky sia ebreo non ha alcun significato. Secondo me anche Hitler aveva origini ebraiche“. Con queste parole Sergey Lavrov, ministro degli Esteri russo, aveva risposto alla domanda riguardante la situazione paradossale che si ha quando si accusa un presidente ebreo (Zelensky) di guidare un paese nazista. Lavrov ha aggiunto che Kiev si appoggia al battaglione Azov “gente che ha tatuata sulla pella la svastica, che legge e approva il Mein Kampf“.

Parole che hanno suscitato una forte indignazione in Israele. “Le dichiarazioni di Lavrov – ha dichiarato il ministro Yair Lapid – sono sia imperdonabili ed oltraggiose, sia un terribile errore storico. Gli ebrei non si sono uccisi da soli nella Shoah. Il più basso livello del razzismo contro gli ebrei è accusare gli ebrei stessi di antisemitismo“.

Anche il premier Naftali Bennett ha definito “gravi” le affermazioni di Lavrov e ha chiesto che “si smetta immediatamente di ricorrere alla Shoah del popolo ebraico come strumento per polemiche politiche. Come ho già detto in passato nessuna guerra dei nostri giorni è la Shoa ed è paragonabile ad essa. Le parole del ministro Lavrov non sono verità ed il loro obiettivo non è valido. Menzogne del genere hanno per obiettivo accusare gli ebrei stessi dei crimini terribili compiuti nei loro confronti nella Storia e quindi rimuovere la responsabilità dai loro persecutori”.