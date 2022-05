Guerra Ucraina, Lavrov: “l’Unione Europea si è trasformata, è aggressiva e bellicosa”

13 Maggio 2022 14:47

Lavrov punta il dito contro l’Unione Europea e il suo atteggiamento aggressivo e bellicoso. Il ministro degli Esteri russo ha inoltre espresso dei dubbi sul fatto che il desiderio dell’Ucraina di unirsi ai Ventisette sia realmente “innocuo”

Nel gioco di accuse parallelo al conflitto, che avviene fin dalle prime battute della guerra in Ucraina, Sergey Lavrov ha piazzato quest’oggi un colpo sferzante. Il ministro degli Esteri della Russia ha accusato direttamente e senza mezzi termini l’Unione Europea, descrivendola come un “attore aggressivo e bellicoso“. Lavrov ha fatto riferimento al cambiamento delle posizioni UE degli ultimi mesi, condizionate (ovviamente) dall’inizio del conflitto in Ucraina. L’UE, inizialmente decisa a stemperare le tensioni, ha cambiato strategia fornendo armi all’Ucraina e implementando una serie di sanzioni economiche contro la Russia.

Lavrov ha inoltre espresso dei dubbi sul fatto che il desiderio dell’Ucraina di unirsi ai Ventisette sia realmente “innocuo”. Il ministro russo, intervistato a Dushanbe (Tagikistan) dalla tv russa, ha dichiarato: “l’Ue, dall’idea di piattaforma costruttiva sulla cui base è stata fondata, si è trasformata in un attore aggressivo e bellicoso, dichiarando già ambizioni che vanno ben oltre i confini del continente europeo“.