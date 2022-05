Domani il ministro Lamorgese a Reggio Calabria per il Comitato di sicurezza

30 Maggio 2022 15:38

Il ministro dell’Interno Lamorgese domani a Reggio Calabria

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, domani sarà in Prefettura a Reggio Calabria per partecipare al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’incontro con il ministro sarà alle ore 11. Nel corso della riunione sarà fatta una disamina della situazione dell’ordine pubblico e della sicurezza nel territorio provinciale, con un focus sugli sbarchi di migranti che si stanno susseguendo a ritmo intenso sulla costa jonica reggina, ed in particolare a Roccella. Nei giorni scorsi il ministro Lamorgese, proprio sugli sbarchi dei migranti, ha avuto incontro col sindaco di Roccella Ionica, Vittorio Zito, che aveva lanciato un allarme sulle difficolta’ che deve affrontare il suo Comune, cosi’ come altri della costa ionica reggina, per fornire adeguata ospitalita’ ed assistenza ai profughi. Al termine della riunione del Comitato il Ministro incontrera’ la stampa.