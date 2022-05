Lamorgese risponde a Gratteri: “ha detto che Draghi non è pervenuto? Vi dico cosa penso…” | VIDEO

31 Maggio 2022 16:33

Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, presente quest’oggi a Reggio Calabria per il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato in Prefettura, ha commentato le parole di qualche giorno fa di Gratteri sul Premier Mario Draghi

“Dopo la notizia dell’attentato che volevano compiere contro di me, né Draghi né il Ministro Cartabia mi hanno chiamato. Presidente Draghi non pervenuto per quanto riguarda la giustizia e la sicurezza, mi sembra solo un buon esperto di finanza. Sul resto non tocca palla o, se lo fa, mi preoccupa ancora di più perché non capisce che facendo così sfascia tutto”. Con queste parole, qualche giorno fa, il Procuratore Gratteri commentava l’operato dell’attuale premier.

Su questo argomento ha risposto il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, presente quest’oggi a Reggio Calabria per il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato in Prefettura: “Gratteri l’ho visto e sentito anche di recente – ha detto – e sul nostro rapporto, di conoscenza reciproca e assolutamente positivo, non ho alcun dubbio. Non ho sentito questa frase che lui ha detto, perché a quell’ora ero affaccendata in altre cose – ha ribadito – Ma al di là di questo io credo, da quello che ho letto sui giornali, che lui non abbia parlato di Governo, ma di una politica, che è diverso. Io credo che come Governo Draghi, così come anche in precedenza, siano stati messi in atto tutti quelli che sono gli alert necessari affinché risorse come quelle del Pnrr non vadano a finire nelle mani sbagliate”. Di seguito il video con l’intervento completo.