La Pallacanestro Viola in cerchio per Pasquale Vazzana: la dedica commovente all’Imperatore | VIDEO

1 Maggio 2022 21:19

La Pallacanestro Viola festeggia la vittoria contro Salerno con una dedica speciale alla memoria di Pasquale Vazzana, scomparso nella mattinata odierna

Una motivazione in più, vincere per Pasquale Vazzana. In una gara già caldissima, con in palio 2 punti fondamentali per la rincorsa ai Playoff, i giocatori della Pallacanestro Viola avevano voglia di dedicare il successo alla memoria dell’imperatore, scomparso nella mattina odierna. Una partita difficile e sofferta, ma vinta in un quarto periodo strepitoso. Dopo aver salutato i tifosi, Yande Fall e compagni si sono riuniti nel punto dove seguiva sempre la partita Pasquale Vazzana e, tutti in cerchio, hanno simbolicamente esultato con lui.