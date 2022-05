Tensione in Transnistria, la Moldavia teme la guerra: inviati ordini di coscrizione agli uomini

1 Maggio 2022 12:44

La Moldavia teme che le conseguenze della guerra in Ucraina possano arrivare fino ai propri confini: inviate lettere di coscrizione agli uomini già iscritti nei registri militari

Nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri della Moldavia, Nicu Popescu, aveva espresso grande preoccupazione per la situazione presente in Transnistria, regione separatista filorussa che ricorda il Donbass ucraino. Dal 25 aprile, la piccola regione è stata colpita prima da un’esplosione vicino la sede di un ministero, poi da un attacco alle antenne che trasmettono la radio russa. Secondo il presidente Vadim Krasnoselsky “le tracce degli attacchi terroristici in Transnistria riportano all’Ucraina“, ma è probabile che si tratti di azioni di forze russe e filorusse presenti nella regione. La Moldavia teme che gli effetti della guerra in Ucraina possano arrivare fin dentro i propri confini e per questo ha deciso di agire. Nelle ultime ore sono stati inviati ordini di coscrizione agli uomini già presenti nei registi militari, al fine di organizzare una possibile risposta armata in caso di escalation. Nella lettera inviata sono presenti, oltre alle generalità della persone, data, luogo e orario in cui presentarsi. Chi non dovesse rispettare tale ordine sarà soggetto a una multa o addirittura al carcere.