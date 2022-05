La Lega in piazza per i referendum: “battaglia di civiltà”

28 Maggio 2022 12:25

All’evento c’è stata una buona partecipazione dei cittadini

I referendum del 12 giugno sono “una battaglia di civiltà per riformare la giustizia e renderla più giusta”. Lo hanno detto stamani i vertici provinciali e comunali della Lega di Cosenza al gazebo organizzato in piazza Kennedy. Presente il capogruppo regionale in consiglio regionale, Simona Loizzo, che ha sottolineato la partecipazione dei cittadini, interessati a esaminare i quesiti ammessi.

Alla manifestazione ha partecipato anche Anton Livio Perfetti, esponente storico del partito radicale. “Il coordinamento provinciale di Cosenza sarà impegnato ulteriormente nei prossimi giorni in altre iniziative analoghe”, fanno sapere gli attivisti del Carroccio.