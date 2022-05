4 Maggio 2022 19:30

La Content Fest: il primo grande evento di workation: 3 giorni di formazione per sviluppare networking e nuove competenze. 12 relatori on stage, 8 Main Event e 4 workshop – su social network, storytelling, content e copywriting – alla riscoperta delle relazioni interpersonali

La Content Fest, weekend formativo organizzato da La Content e dedicato a storytelling, copywriting, content marketing e comunicazione sostenibile, si svolgerà dal 27 al 29 maggio all’Aldiana Club – una location esclusiva della Calabria – in un luogo facilmente raggiungibile dalla Puglia, dalla Campania e dalla Basilicata, vicino a un aeroporto che collega Lamezia con tutta Italia. “Abbiamo pensato a un format che fosse un ibrido tra una festa e un festival perché credo sia fondamentale rivedere il concetto stesso di formazione. Con La Content abbiamo vissuto il passaggio dall’aula all’online, fino al concetto di ibrido. Ora ambiamo a creare un evento che permetta alle persone di apprendere dai migliori del content marketing, dello storytelling e del digital marketing, senza privarci di tutto ciò a cui abbiamo rinunciato in questi ultimi due anni. Non si tratta di incontrarsi, ma di ritrovarsi con tutto ciò che di bello questo comporta. Siamo felici di poterlo fare in un posto straordinariamente bello e all’avanguardia come l’Aldiana Club di Villapiana (CS), nel cuore del Sud Italia. Il posto migliore per formarsi, divertirsi, fare sport, incontrarsi, apprendere e conoscersi. L’ispirazione e il cambiamento hanno bisogno di posti meravigliosi e di persone capaci di cambiare il corso delle cose” – racconta Cristiano Carriero, co-founder de La Content Academy.

“Saranno con noi, a La Content Fest, diversi Partner tra cui Shampora, Hoepli e Caffè Carbonelli. Dico Partner e non sponsor perché credo fortemente nel potere della condivisione e della collaborazione. Da queste due C nascono grandi contenuti, che poi sono le storie che raccontiamo”- prosegue Cristiano. La Fest inizierà nel primo pomeriggio del venerdì e alternerà speech a teatro e workshop a bordo piscina, a momenti di relax ed eventi serali.

In particolare, alcuni degli speech:

Yari Brugnoni : “Instagram come non te lo hanno mai raccontato”;

: “Instagram come non te lo hanno mai raccontato”; Cristiano Carriero e Natalia Pazzaglia: “L’unico modo per raccontare il dolore è la vita”;

e “L’unico modo per raccontare il dolore è la vita”; “Fa che la tua storia sia un dono”, con Francesca Marchegiano ;

; “Il potere della scrittura creativa”di Davide Bertozzi ;

; Valentina Vellucci in “Come tradurre il proprio business plan in azioni marketing”;

in “Come tradurre il proprio business plan in azioni marketing”; Nicolò Andreula ne “Il futuro sostenibile, tra Tinder e Greta Thunberg”.

ne “Il futuro sostenibile, tra Tinder e Greta Thunberg”. “Come sedurre con le emozioni il cervello dei consumatori” di Simona Ruffino;

E tanti altri ancora. Altra particolarità de La Content Fest è che si rivolge anche a chi non è interessato alla formazione, ma desideroso di regalarsi una vacanza – da solo, accompagnato e perché no, anche in famiglia – certo di riscoprire il valore delle relazioni umane. Il Resort, infatti, mette a disposizione numerosi servizi: accesso diretto in spiaggia, centro benessere & Spa, strutture sportive all’avanguardia, zona fitness attrezzata, solarium, baby club per bambini fino ai 6 anni e animazione per ragazzi.

Non solo: sono compresi nei biglietti anche colazione, pranzo, cena e free drink.

Tutte le info per prenotare il proprio posto – anche senza alloggiare per chi vive vicino – sono sulla pagina de La Content Fest.