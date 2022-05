La Camera di commercio di Reggio Calabria presenta le iniziative a beneficio delle imprese

4 Maggio 2022 13:21

La Camera di commercio di Reggio Calabria presenta i Bandi di contributo e le iniziative a beneficio delle imprese

La Camera di commercio ha destinato € 1.000.000 sotto forma di contributi diretti e di servizi specialisti, per sostenere economicamente le imprese della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per rilanciarne la ripresa e per accrescere la loro competività sul mercato. Per favorire gli investimenti delle imprese in digitalizzazione e innovazione aziendale; per l’acquisizione di servizi per lo sviluppo del commercio internazionale; per azioni di promozione dell’offerta turistica; per incrementare i livelli occupazionali e per la sostenibilità aziendale, la Camera di commercio erogherà alle imprese contributi a fondo perduto attraverso l’emanazione di specifici Bandi. Rientrano nel novero delle opportunità e degli incentivi messi a disposizione delle imprese reggine anche la nuova edizione dei Premi per l’Innovazione e le azioni di supporto per la prevenzione della crisi d’impresa. Gli interventi dell’Ente camerale a sostegno delle imprese si concretizzano, inoltre, nei numerosi e altamente specialistici servizi ad alto valore aggiunto che la Camera eroga alle imprese, ai cittadini-utenti e ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro. I Bandi di contributo e i servizi diretti ad imprese e utenti saranno illustrati nel dettaglio nel corso di una Conferenza Stampa che si terrà venerdì 6 maggio alle ore 11:00 presso la sede dell’Ente camerale, sita a Reggio Calabria in Via Tommaso Campanella.