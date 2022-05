Calabria, Jovanotti a Scilla: fan in delirio | VIDEO

10 Maggio 2022 16:59

L’arrivo in provincia di Reggio Calabria e il video dei fans

Il cantante Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha scelto Scilla e il borgo di Chianalea per realizzare il suo prossimo video musicale. Intorno alle 15.50 è sbarcato nella perla in provincia di Reggio Calabria accolto dai fans in delirio. E’ questo soltanto un anticipazione del suo tour calabrese. La prossima estate tra le tappe previste del Jova Beach Party 2022 ci saranno anche due date a Roccella Jonica: 12 e 13 agosto 2022. Un appuntamento “green” che si rinnova dunque anche su una delle spiagge più belle del Sud Italia. Di seguito il video dell’arrivo.