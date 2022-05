Jovanotti ringrazia Scilla: “è un posto meraviglioso, l’affetto è reciproco” | VIDEO

15 Maggio 2022 21:38

Jovanotti ringrazia Scilla, il comune gli dona una targa: “artista straordinario”. Le immagini

La presenza del noto artista Jovanotti ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Scilla che ha ospitato il cantante per le riprese di un video per la sua nuova canzone. L’amministrazione comunale della cittadina della Costa Viola con in testa il sindaco Ciccone, ha donato una targa ricordo a Jovanotti, il quale, con un video sui social, ha ringraziato “i cittadini di Scilla ed il primo cittadino che prima di partire mi hanno regalato un ricordo che recita ‘all’artista Lorenzo Jovanotti amato dagli scillesi’”. “Sappiate – rimarca l’artista – che questo affetto è reciproco. Grazie e buona estate. Scilla, che posto meraviglioso”. In basso il VIDEO completo.