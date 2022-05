Jovanotti fa impazzire la Calabria: con la maglia “I Love Scilla” svela la data d’uscita di “Alla Salute”

18 Maggio 2022 20:41

Jovanotti riguarda il video di “Alla salute”, girato tra Scilla e Gerace e commenta: “fantastico!”

Lorenzo Jovanotti fa ancora una volta impazzire la Calabria. “Sto rivedendo il video di ‘Alla salute’, è fantastico. Bellissimo!!”, ha commentato l’artista che pochi giorni fa si è recato a Scilla e Gerace per le riprese della sua prossima canzone. Un grande colpo di marketing per l’amministrazione regionale di Roberto Occhiuto che si è assicurata milioni di visualizzazioni in tutta Italia e si può preparare ad una stagione turistica di altissimo livello.

Quella maglietta “I Love Scilla” con il disegno del pescespada ha fatto emozionare tutti i calabresi, ma non è tutto, perché Jovanotti ha anche svelato la data dell’uscita del video. “Speriamo di uscir presto, dovremmo esserci per inizio giugno. Mi sto combattendo con l’azienda per farlo uscire entro quel periodo, non può ritardare. E’ bello, bello!”, commenta in un video pubblicato su Tik Tok e già diventato virale su Instagram e Facebook.