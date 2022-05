Jovanotti in Calabria, Occhiuto: “spot straordinario per la Regione, grazie a Film Commission”

11 Maggio 2022 17:27

Jovanotti in Calabria: le parole di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria

“Jovanotti in Calabria, tra Scilla e Gerace, per girare le immagini del suo ultimo videoclip è uno spot straordinario per la nostra Regione. Il cantante ha potuto apprezzare le bellezze – dal mare alla collina – del territorio, il calore dei calabresi, l’atmosfera dei borghi, la qualità del cibo. E, cosa che ci fa estremamente piacere, ci ha subissato di complimenti, definendosi un fan della Calabria. Lo ringraziamo per il suo affetto, e gli auguriamo il meglio per questo suo ultimo lavoro. Da presidente della Regione, ringrazio anche la Calabria Film Commission e il suo presidente Anton Giulio Grande che hanno seguito passo passo l’evento, sostenendo finanziariamente l’organizzazione di questa due giorni”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.