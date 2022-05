Jovanotti, il signor Giuseppe e la granita di Gerace: la Calabria nella gag di Nicola Savino | AUDIO

19 Maggio 2022 12:31

Nicola Savino ha imitato Jovanotti e fatto uno scherzo telefonico al titolare del bar di Gerace in cui il cantante ha mangiato la granita

C’è grande attesa per l’uscita del video di “Alla salute” di Lorenzo Jovanotti, totalmente filmato in Calabria sull’idea del regista reggino Giacomo Triglia, che ha scelto di trasformare Scilla e Gerace in due set cinematografici all’aperto. Il noto cantante ha sponsorizzato meravigliosamente questa terra nei due giorni in cui ha girato le riprese, ha realizzato diversi video postati sui social, tra i quali uno mentre gustava una favolosa granita. E proprio la granita è diventata spunto per l’ultima gag telefonica di Nicola Savino: l’imitatore ha contattato telefonicamente il bar di Gerace fingendosi Jovanotti e complimentandosi con il titolare Giuseppe per la qualità dei prodotti.

“Sono stato a Gerace, è un posto pazzesco, una città meravigliosa, così come Scilla. Ho conosciuto tantissima brava gente. Ma c’è un posto che mi è rimasto nel cuore ed è la pasticceria Bar del Tocco. Ho fatto una clip per i social”, afferma Savino nella parte iniziale dell’imitazione fatta durante una puntata di “Ciao Belli” su Radio Deejay. L’idea è partita proprio dalla granita al pistacchio mangiata da Jovanotti nel borgo della Locride. “Una granita così buona come quella gustata a Gerace io non l’avevo mai assaggiata. Adesso sono a Cortona, ma sono triste perché mi manca tantissimo quella pasticceria, ecco perché ora faccio un viaggio nei profumi di una terra che ho imparato ad amare. Lo hai visto il video, è andato bene. Quando torno ad agosto, ripasserò da te ancora, Giuseppe! Tutti mi chiedono del tuo bar.”, ha affermato Savino, facendo finta di essere Jovanotti, al telefono con il signor Giuseppe.

Inconsapevole dello scherzo, il titolare del bar si è dimostrato subito disponibile: “ti do il mio numero di cellulare privato, oppure mi dai il tuo e prometto che non ti disturbo mai. In agosto facciamo 22 gusti di granita, chiamami quando vuoi”. Qualche minuto di risate e divertimento, una gag esilarante che può essere riascoltata sul sito web di Radio Deejay.