Boom Jovanotti, sarà Gerace il teatro del suo videoclip. E il Comune chiude le strade

10 Maggio 2022 23:34

Jovanotti ha scelto Gerace per girare le riprese del videoclip “Alla salute”

Jovanotti sconvolge la Calabria, sconvolge Reggio Calabria e Provincia. Eppure, per il Jova Beach Party, a Roccella, questa estate, ancora manca un po’, ma il noto e amato artista italiano ha scelto il nostro territorio per alcune riprese. Dopo essere stato a Scilla, intravisto per le strade e poi in hotel, tra i fan in delirio e il suo grande stupore per il panorama, domani sarà a Gerace, in Provincia. E’ lì che girerà alcune riprese del videoclip “Alla salute”, come annunciato in un video pubblicato oggi sui social. E la cittadina reggina si ferma, blocca, per un giorno. Come se ci fosse una grande festa. Il Comune infatti, tramite ordinanza, ha comunicato il divieto di circolazione e di sosta di qualsiasi automezzo nelle zone in cui verrà girato il videoclip, a partire da Piazzale Santa Maria e dalle ore 11 fino alle 20.30 di domani.