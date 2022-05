Gerace, le riprese di Jovanotti proseguono anche pomeriggio: piazza della Cattedrale diventa un set cinematografico | VIDEO

11 Maggio 2022 16:24

Jovanotti ha proseguito anche nel pomeriggio le riprese del video di “Alla salute”, girate a Gerace

C’è ancora grande movimento nel borgo di Gerace, perla turistica ai fianchi del Parco Nazionale dell’Aspromonte scelta da Lorenzo Cherubini e dal regista reggino Giacomo Triglia come sede per il video della nuova canzone “Alla salute”. Jovanotti e la sua troupe si sono spostati in piazza della Cattedrale, trasformata per l’occasione in un vero e proprio set cinematografico. Le immagini saranno sicuramente molto artistiche, grazie alla presenza dei musicisti della Reale Accademia filarmonica di Gerace. Alle loro spalle i due giganti ballano con i fuochi d’artificio alle spalle e sparati sopra la Chiesa. Qualche minuto di preoccupazione prima di partire a causa di alcune nuvole di passaggio che hanno fatto cadere qualche goccia di pioggia, ma tutto poi è proseguito al meglio. Di seguito il video.