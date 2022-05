Hindley vince il Giro d’Italia! A Verona è festa per l’ultima volta di Nibali che chiude 4° | CLASSIFICA

29 Maggio 2022 17:23

Jay Hindley non sbaglia nulla a cronometro e sul traguardo di Verona vince il Giro d’Italia. Vincenzo Nibali chiude 4° l’ultima Corsa Rosa della sua carriera

Tre settimane intense fatte di ciclismo e grandi emozioni. Dalla partenza dall’Ungheria fino alla risalita dell’intera penisola italiana partendo dalla Sicilia fino all’ultimo traguardo, quello odierno, di Verona. Una cronometro che non è di certo una passerella, ma che a Jay Hindley basta correre senza grossi patemi per capitalizzare l’impresa di ieri e vincere il Giro d’Italia 2022. L’australiano si è costruito il successo sulla Marmolada sfruttando il crollo in salita di Richard Carapaz che ha accumulato 85 secondi complessivi. Oggi il sudamericano avrebbe dovuto recuperare 5 secondi a km nei 17.4 km della cronometro delle Colline Veronesi. Un’impresa quasi impossibile per il campione a cronometro dell’Ecuador che ha chiuso 10° rosicchiando appena 7′ secondi a Hindley (15°) per un distacco totale di 1’18”. Completa il podio Mikel Landa (3’24”), mai apparso realmente in grado di tenere il passo dei primi due.

A Verona grande festa per Vincenzo Nibali all’ultimo Giro d’Italia della sua carriera. Il ciclista messinese, vincitore delle edizioni 2013 e 2016, blinda il quarto posto dando fondo alle ultime energie presenti in corpo. Quello dello ‘Squalo’ è stato un ottimo Giro d’Italia, al quale si è presentato con la voglia di far bene ma senza ambizioni di podio. Un peccato, in ottica top 3, quel piccolo calo sull’Etna che forse gli ha precluso l’ennesima, straordinaria, impresa di una carriera leggendaria. Chiude in top 10 anche un altro italiano, Domenico Pozzovivo (8°), lucano ma calabrese d’adozione, che paga una caduta nella tappa Salò-Aprica che ne ha condizionato le prestazioni nelle ultime tappe. L’Italia festeggia anche il successo di Matteo Sobrero, vincitore della cronometro odierna (22’24’’), quinto successo tricolore nel Giro d’Italia 2022.

