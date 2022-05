L’Italia congela “Scheherazade”, il mega yacht di Putin fermo al porto di Marina di Carrara

7 Maggio 2022 11:22

Il governo italiano congela lo “Scheherazade”, il mega yacht fermo al porto di Marina di Carrara che si dice appartenga direttamente a Putin

Il ministro dell’Economia Daniele Franco ha firmato il decreto di congelamento dello “Scheherazade”, il mega yacht di oltre 140 metri e dal valore di 700 milioni di dollari che si trova fermo, da diversi mesi, nel porto di Marina di Carrara. Secondo i giornalisti del team del dissidente russo Alexsej Navalny si tratterebbe dello yacht di Vladimir Putin.

Gli accertamenti condotti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza hanno evidenziato la presenza di significativi collegamenti economici e di affari della persona che ne ha la disponibilità, anche come titolare effettivo, con elementi di spicco del governo russo e con altri soggetti sottoposti alle sanzioni dall’Ue.

Il mega yacht è stato sottoposto, dal mese di settembre, a una serie di lavori di manutenzione e ammodernamento presso un cantiere situato nel porto di Marina di Carrara, per un costo complessivo di circa 6 milioni di euro. Sarebbe dovuto salpare a metà giugno. Si dice che sia dotato di una spa, piscina, due eliporti, un camino a legna e un tavolo da biliardo progettato per inclinarsi in modo da ridurre l’impatto delle onde.

La proprietà, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe formalmente riconducibile all’ex presidente di Rosneft e proprietario di Villa Altachiara, la residenza sul promontorio di Portofino dove morì la contessa Francesca Vacca Agusta, l’oligarca Eduard Khudaynatov, il cui nome non compare nella lista Ue degli oligarchi sottoposti a sanzioni. Sulla base degli elementi accertati dalla Guardia di Finanza, spiega la nota del Ministero dell’Economia: “il Comitato di sicurezza finanziaria ha proposto al Consiglio dell’Unione europea l’inserimento di tale soggetto nella suddetta lista. Su proposta dello stesso Comitato, il Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, ha adottato il decreto di congelamento dell’imbarcazione Scheherazade, nelle more dell’adozione della misura restrittiva proposta all’Unione europea dallo stesso Comitato di sicurezza finanziaria“.