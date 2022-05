Italia-Cina: botta e risposta Tajani-Conte su via della Seta

14 Maggio 2022 14:56

Sorrento (Na), 14 mag. (Adnkronos) – Botta e risposta tra il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, e il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, durante il convegno a Sorrento ‘Verso Sud’ sull’accordo sulla cosiddetta via della Seta. “Per fortuna -ha affermato l’esponente azzurro- è finita la stagione durante la quale l’Italia era l’unico Paese europeo a sottoscrivere un accordo con la Cina per la via della Seta che ci faceva spostare da una parte all’altra, noi stiamo dalla parte dell’Occidente, non stiamo dalla parte della Cina, questo deve essere molto chiaro. Poi la Cina è un interlocutore, ma la Cina ha scatenato un’offensiva economica e commerciale nei nostri confronti e noi abbiamo il dovere di proteggere il nostro sistema economico”.

“Tajani è una persona molto gradevole -ha replicato Conte- ma quando dice che l’Italia è l’unico Paese europeo che ha sottoscritto la via della Seta non è informato che l’avessero sottoscritta prima di noi dodici Paesi e adesso sono sedici”.