A 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, l’IIS Petrucci Ferraris Maresca ospita Salvatore Borsellino

28 Maggio 2022 11:35

Un importante incontro con il fratello del magistrato, una splendida occasione di confronto per gli studenti, parte delle attività previste per la “Settimana della Legalità”

“Io non sono il fratello di Paolo, il vero fratello di Paolo era Giovanni… io sono solo il fratello del ricordo di Paolo“. È così che si presenta Salvatore Borsellino agli alunni dell’IIS Petrucci Ferraris Maresca, frase che ha il fine di suggellare, se ancora una volta ce ne fosse bisogno, quel binomio umano imbattibile che ha condotto una grande battaglia contro “Cosa Nostra”.

Giovanni e Paolo, Paolo e Giovanni sempre insieme! Due bambini nati nello stesso quartiere di Palermo, che hanno condiviso lo stesso percorso scolastico, le stesse amicizie, le stesse passioni, la stessa fine. “Paolo diceva a nostra madre che doveva fare in fretta. Dopo la morte di Giovanni sapeva che sarebbe toccato a lui, era cosciente che la mafia avrebbe certamente usato le mani per ammazzarlo, ma non si sa da quale mente sarebbe partito l’ordine. Paolo doveva fare in fretta…“.

Salvatore Borsellino legge e commenta una lettera di scuse scritta dal fratello Paolo, proprio il mattino di quel 19 luglio 1992, ad una scuola che non aveva potuto visitare. “Ha sacrificato tutto Paolo, persino la famiglia perché quando usciva era presto e i figli dormivano, e quando rientrava era tardi ed erano già andati a letto“.

“Sapeva che sarebbe morto e per spirito di protezione aveva scelto di non abbracciare più i figli, perché così quando sarebbe morto – diceva – avrebbero avuto un trauma minore“. Era un pazzo, solo un pazzo può fare così… un pazzo si, ma pazzo d’amore, di un amore indecifrabile, quasi irrazionale… ma amore incommensurabile per la sua terra”.

Quella terra che l’ha tradito, che ha firmato la sua condanna, quella terra soffocata dalla mafia, organizzazione verticistica e tentacolare atta a soffocare l’amore e l’entusiasmo di qualsiasi azione, iniziativa, crescita. Nel suo intenso racconto, ricco di particolari e intervallato da tanta commozione, Salvatore Borsellino usa molto spesso il tempo presente “Paolo mi dice…“, “nostra madre mi racconta…“: a trent’anni dalla strage di Capaci e di Via D’Amelio il ricordo dei nostri eroi patrioti è più vivo che mai.

Interviene Silvia Camerino, autrice del libro “Un giorno questa terra sarà bellissima” edito da Talos la cui prefazione è stata effettuata dallo stesso Salvatore Borsellino e attivista del “Movimento delle agende rosse“, la quale con delicata fermezza invita i giovani ad amare la propria terra, li invita a credere che non è tutto finito ma che è preponderante e necessario che ognuno dia il proprio contributo.

Si conclude così un altro giorno della “Settimana della Legalità“, appuntamento annuale voluto fortemente dalla DS prof.ssa Elisabetta Zaccone e dalla prof.ssa Giusi Sazio, ideatrice e curatrice del progetto. Giovanni e Paolo sono ancora vivi, il loro sacrificio non è stato vano, perché “le loro idee camminano sulle nostre (e sulle vostre) gambe“.