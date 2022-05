4 Maggio 2022 11:11

L’iniziativa è organizzata per l’Hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria e in memoria di Cetty Lorenti Lucia Di Lorenzo e Antonietta Surace

Evento di solidarietà previsto a Reggio Calabria per le giornate del 7 e 8 maggio 2022. L’iniziativa si chiama #IoStoConLHospice Via delle Stelle ed è organizzata dal Ckc Garden in memoria di Cetty Lorenti Lucia Di Lorenzo e Antonietta Surace. Previsti tante attività sportive e momenti di inclusione. Per info chiamare ad Angelita Racco al numero 3911260108. Di seguito il volantino con i dettagli e il programma.