Interventi di scerbatura a Messina: limitazioni viarie nelle vie Pola e delle Concerie

27 Maggio 2022 14:24

Al fine di consentire alla Società Messinaservizi Bene Comune interventi di scerbatura nelle vie Pola e delle Concerie sono state adottate limitazioni viarie. Pertanto, dalle ore 20 di lunedì 30 alle ore 6 di martedì 31; e dalle 20 di martedì 31 alle 6 di mercoledì 1 giugno, sarà vietata la sosta su entrambi i lati delle vie Pola e delle Concerie. L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene nelle singole giornate.