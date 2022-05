La Calabria vola a Dubai per l’International Fashion Festival

23 Maggio 2022 11:22

International Fashion Festival: i due fratelli Antonino e Manuela Schiavone volano negli Emirati Arabi

Si continua a parlare ancora di loro, future promesse reggine nel campo della moda. I fratelli Antonino e Manuela Schiavone, affiancati dalla neonata associazione Star Award, con presidente Maimone Marlena Donatella; con la presenza di due eccellenti stiliste, Cheren Hesse Surfaro e Giusy di Bartolo. Si é appena concluso il prestigioso evento negli Emirati Arabi, parliamo dell’International Fashion Festival Dubai 2022 organizzato dal direttore dell’agenzia milanese “The Best Model of Europe” Rosario Stagno.

La nuova associazione Star Award di Reggio Calabria è partnership ufficiale della The Best Model of Europe. A sfilare nelle varie tappe delle passerelle dell’evento erano presenti tra i numerosi modelli i fratelli Antonino e Manuela, giá conosciuti a Reggio Calabria e non solo, promesse reggine nell’ambito della moda.

Con il loro talento hanno sfilato in location di notevole importanza come l’hotel “Royal Mirage” dove si è svolta la prima serata dell’evento a Dubai; successivamente su un lussuoso yatch arabico per poi ultimare l’evento in una location situata nel deserto. Numerosi gli stilisti sia nazionali che internazionali. Presenti da Reggio Calabria la nota stilista Cheren HesseSurfaro con le sue meravigliose collezioni barock urban vibes e la stilista Giusy di Bartolo con i suoi abiti eleganti e raffinati.

Antonino e Manuela categoria teen con ormai un ricco bagaglio di esperienze in questo campo sia nazionali che internazionali, hanno mostrato il loro talento divenendo entrambi un enorme successo. Prossimamente Antonino, giá vincitore internazionale del concorso The Best Model of Europe 2021 con patron Rosario Stagno, valcherá le porte della Thailandia dove si contenderá il titolo mondiale. Non possiamo che fargli i nostri migliori auguri!