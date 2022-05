Pazza Inter, all’inferno e ritorno: l’Empoli vola, poi “rimontona” con Lautaro show | CLASSIFICA

6 Maggio 2022 20:51

L’Inter vince in rimonta sull’Empoli a San Siro e scavalca momentaneamente il Milan in classifica

Pazza Inter non per nulla. Terz’ultima di campionato, a meno due dalla capolista, va sotto e poi rimonta con un super Lautaro: contro l’Empoli, a San Siro, finisce 4-2. Nel primo tempo succede di tutto: succede che gli ospiti passano con Pinamonti dopo pochi minuti; succede che prima della mezz’ora arriva il raddoppio con Assllani. Sempre difesa dormiente, che sta a guardare, con i toscani a costruire dal basso, egregiamente. In mezzo, tra i due gol, un rigore assegnato dall’arbitro ai nerazzurri per fallo su Barella, poi revocato dopo consulta Var. E poi succede che in pochi minuti l’Inter la riprende: prima fortunata, con autorete di Romagnoli, poi sale in cattedra il solito Lautaro e la ribalta tra fine primo tempo e inizio ripresa. Chiude Sanchez al 94′ per il 4-2 finale. Ora la squadra di Inzaghi ha scavalcato momentaneamente il Milan, è a 78. Di seguito la classifica.