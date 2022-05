Tragico incidente stradale nel vibonese, un morto e tre feriti

14 Maggio 2022 11:14

L’incidente è stato tra Fabrizia e Mongiana nelle Serre Vibonesi

Un tragico incidente stradale si è verificato lungo la strada che collega i paesi di Fabrizia e Mongiana, nelle Serre vibonesi, in Calabria. Per cause ancora in corso di accertamento un Suv sul quale viaggiavano quattro persone si e’ ribaltato e un giovane di Fabrizia ha perso la vita. Il bilancio è di un morto e tre feriti. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre la vittima dalle lamiere dell’auto, mentre i soccorritori del 118 hanno trasferito i feriti in ospedale. Sul posto i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso.