Drammatico incidente stradale sulla Milano-Torino: 4 morti

11 Maggio 2022 12:59

Incidente stradale sull’A4: scontro tra furgone e auto

E’ di 4 morti e due feriti gravi il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina sull’A4 Milano-Torino poco prima dell’uscita di Arluno in direzione Milano in seguito al tamponamento di un furgone contro un’auto. Nello scontro hanno perso la vita due uomini di 30 anni, uno di 35 e un altro la cui eta’ non e’ nota. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Un altro uomo di 30 anni e’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano con traumi multipli, mentre il 49enne conducente del furgone e’ stato trasportato in codice verde all’ospedale di Magenta. Al momento l’autostrada è ancora chiusa in entrambe le direzioni.