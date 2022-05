21 Maggio 2022 00:35

Locri, le dichiarazioni del sindaco Giovanni Calabrese dopo l’incidente di questa sera in via Matteotti

“Assurdo incidente per fortuna senza feriti. Giovane diciottenne scambia la centralissima via Matteotti per un circuito di “formula uno”. Salvi per miracolo alcuni cittadini che stavano tranquillamente cenando all’esterno di un noto ristorante e strage di macchine parcheggiate”. Con queste parole il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, commenta l’incidente di questa sera in via Matteotti.