Drammatico incidente sul lavoro a Lipari: operaio cade da impalcatura e muore

19 Maggio 2022 17:13

Lipari: l’uomo era sull’impalcatura di un cantiere quando è caduto

Drammatico incidente sul lavoro a Lipari, un imprenditore edile di 68 anni, Bartolo Zaia, è deceduto cadendo da un’impalcatura in un cantiere dove stava ristrutturando un’abitazione. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, si era recato a casa della figlia dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri che hanno avviato le indagini. L’immobile e’ stato posto sotto sequestro dai carabinieri. A Lipari dove e’ in corso la campagna elettorale tutti i candidati a sindaco hanno sospeso gli incontri con i cittadini.