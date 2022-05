23 Maggio 2022 11:30

Incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: scontro tra auto e furgone

Un brutto incidente si è verificato questa mattina sull’A2 Salerno-Reggio Calabria in carreggiata sud all’altezza di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Nello scontro avvenuto tra un furgone e un’auto, quest’ultima ha finito la propria corsa ribaltata. In questi minuti il traffico è completamente bloccato con code molto lunghe. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul sinistro.