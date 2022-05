Domenica di sangue in Calabria: terrificante incidente sulla statale 107, due morti

15 Maggio 2022 19:28

Cosenza: a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 66 il traffico è temporaneamente rallentato sulla strada statale 107

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 66 il traffico è temporaneamente rallentato sulla strada statale 107 “Silana Crotonese”, a Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza. Nell’incidente, che ha coinvolto un’auto e due moto e sulla dinamica sono in corso accertamenti, due persone sono decedute. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza dell’utenza stradale e per consentire il ripristino del normale flusso veicolare nel più breve tempo possibile.

Foto di repertorio